Украинский Минздрав зарегистрировал вакцину AstraZeneca от COVID-19
На Украине Минздрав страны зарегистрировал импортную вакцину Oxford/AstraZeneca против коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба в Telegram-канале ведомства 23 февраля.
«Вчера Минздрав зарегистрировал вакцину против COVID-19 Oxford/AstraZeneca для экстренного медицинского применения», — говорится в сообщении.
Препарат разработали ученые Оксфордского университета совместно с британско-шведской компанией AstraZeneca. Вакцину производит индийская компания Serum Institute. Ее Торговое название Covishield, отмечает RT.
Ранее компания Pfizer подала документы для регистрации на Украине вакцины от коронавирусной инфекции. Препарат будет зарегистрирован «в ближайшие несколько дней».
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