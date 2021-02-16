Pfizer подала заявку на регистрацию вакцины от COVID-19 на Украине
Компания Pfizer подала документы для регистрации на Украине вакцины от коронавирусной инфекции. Об этом сообщил министр здравоохранения страны Максим Степанов в ходе онлайн-конференции Американско-украинского делового совета.
Слова главы Минздрава приводит агентство «Укринформ». Степанов отметил, что препарат будет зарегистрирован «в ближайшие несколько дней».
Ранее во вторник Минздрав Украины получил документы на регистрацию вакцины AstraZeneca. По данным ТАСС, британская фармкомпания подала заявку на одобрение препарата для экстренного применения.
Вирусолог, доктор медицинских наук Николай Малышев и заведующий лабораторией медиаторов и эффекторов иммунитета НИЦЭМ имени Гамалеи Анатолий Суслов в эфире НСН раскрыли особенности вакцины AstraZeneca.
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