Власти Украины назвали препарат, с которым начнется вакцинация против коронавируса

Украина начнет вакцинацию от коронавируса с вакцины AstraZeneca производства Индии, сообщил телеканалу «Украина24» министр здравоохранения Максим Степанов.

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По его словам, вакцинация ожидается до конца недели. Как отметил глава Минздрава, 500 тыс. доз вакцины должны прибыть в страну в ближайшие дни.

Ранее компания Pfizer подала документы для регистрации на Украине вакцины от коронавирусной инфекции. Препарат будет зарегистрирован «в ближайшие несколько дней».

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Фото: pfizer.ru
ТЕГИ:КоронавирусВакцинаУкраина
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