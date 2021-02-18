Власти Украины назвали препарат, с которым начнется вакцинация против коронавируса

По его словам, вакцинация ожидается до конца недели. Как отметил глава Минздрава, 500 тыс. доз вакцины должны прибыть в страну в ближайшие дни.

Ранее компания Pfizer подала документы для регистрации на Украине вакцины от коронавирусной инфекции. Препарат будет зарегистрирован «в ближайшие несколько дней».

