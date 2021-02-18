Власти Украины назвали препарат, с которым начнется вакцинация против коронавируса
18 февраля 202105:41
Украина начнет вакцинацию от коронавируса с вакцины AstraZeneca производства Индии, сообщил телеканалу «Украина24» министр здравоохранения Максим Степанов.
По его словам, вакцинация ожидается до конца недели. Как отметил глава Минздрава, 500 тыс. доз вакцины должны прибыть в страну в ближайшие дни.
Ранее компания Pfizer подала документы для регистрации на Украине вакцины от коронавирусной инфекции. Препарат будет зарегистрирован «в ближайшие несколько дней».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru