Украинский генерал заявил об опустевших складах США с вооружением
Властям Украины для изменения хода боевых действий нужно вооружение и боеприпасы, но их нет даже в Соединенных Штатах, они находятся в производстве. Об этом заявил бывший заместитель секретаря СНБО генерал ВСУ Сергей Кривонос в эфире YouTube-канала Politeka.
«Давайте перестанем верить в сказки и думать, что где-то у американцев в хранилищах что-то припрятано», - сказал он.
По словам Кривоноса, США запустили производство боеприпасов, однако «это не игра "Call of Duty", что мышкой клацнул и тебе появились боеприпасы и техника». При этом он подчеркнул, что оборонпром России работает в постоянном режиме.
Ранее сообщалось, что европейские союзники США по НАТО обратились к Вашингтону за дополнительными поставками вооружений, чтобы сдерживать Россию.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,9 млн+28 982 / сут.
Умерли
383 тыс.+54 / сут.
Выздоровели
18,1 млн+14 942 / сут.
- Умер бард Валерий Мищук
- СМИ: К концу года 50% алкоголя в ресторанах России будет отечественным
- Ким Чен Ын направил Путину ответное послание по случаю Дня освобождения Кореи
- Власти Афганистана намерены закупить у России 1 млн баррелей нефти
- Власти Запорожья предложили объявить «режим тишины» возле ЗАЭС
- Володин назвал Украину банкротом
- Украинский генерал заявил об опустевших складах США с вооружением
- СМИ: Прилепин планирует баллотироваться в президенты на выборах в 2024 году
- Число погибших при взрыве в Ереване возросло до шести
- Член британского парламента Брайант: Лавров переигрывал Джонсона на переговорах
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru