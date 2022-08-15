Украинский генерал заявил об опустевших складах США с вооружением

Властям Украины для изменения хода боевых действий нужно вооружение и боеприпасы, но их нет даже в Соединенных Штатах, они находятся в производстве. Об этом заявил бывший заместитель секретаря СНБО генерал ВСУ Сергей Кривонос в эфире YouTube-канала Politeka.

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«Давайте перестанем верить в сказки и думать, что где-то у американцев в хранилищах что-то припрятано», - сказал он.

По словам Кривоноса, США запустили производство боеприпасов, однако «это не игра "Call of Duty", что мышкой клацнул и тебе появились боеприпасы и техника». При этом он подчеркнул, что оборонпром России работает в постоянном режиме.

Ранее сообщалось, что европейские союзники США по НАТО обратились к Вашингтону за дополнительными поставками вооружений, чтобы сдерживать Россию.

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ФОТО: Фото со страницы посольства США в Киеве в соцсетях
ТЕГИ:ВооружениеСШАУкраина
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