Украинский генерал заявил об опустевших складах США с вооружением

«Давайте перестанем верить в сказки и думать, что где-то у американцев в хранилищах что-то припрятано», - сказал он.

По словам Кривоноса, США запустили производство боеприпасов, однако «это не игра "Call of Duty", что мышкой клацнул и тебе появились боеприпасы и техника». При этом он подчеркнул, что оборонпром России работает в постоянном режиме.

Ранее сообщалось, что европейские союзники США по НАТО обратились к Вашингтону за дополнительными поставками вооружений, чтобы сдерживать Россию.

