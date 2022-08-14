СМИ: Страны НАТО просят США ускорить поставки вооружений для сдерживания РФ
Европейские союзники США по НАТО обратились к Вашингтону за дополнительными поставками вооружений, чтобы сдерживать Россию, пишет газета The Washington Post.
Такое обращение направили Вашингтону страны-ближайшие соседи России из опасений приближения военных действий на Украине к их границам.
Так, Латвия считает, что рост числа американских военных в Европе с 20 тысяч до 100 тысяч недостаточно, пишет Газета.ru.
Страны Балтии и Восточной Европы обратились к Вашингтону с просьбой увеличить оборонное производство и ускорить производство оружия для «сдерживания России». Например, Эстонии требуются РЗСО HIMARS, беспилотники Reaper для наблюдения и «точных ударов», а также радиолокационные системы, заявил генеральный секретарь Минобороны страны Кусти Салм.
В Варшаве надеются на ускорение поставок из США ракетных батарей Patriot, HIMARS, истребителей F-16 и боевых танков Abrams, отмечает издание.
По словам источника издания в Пентагоне, власти Латвии ощутили бы большее спокойствие при наличии у них современной реактивной артиллерии дальнего действия и системы воздушной, а также береговой обороны, которые обычно недоступны странам с небольшим бюджетом.
Накануне директор департамента Северной Америки МИД РФ Александр Дарчиев заявил, что «географические задачи» специальной военной операции РФ могут расширяться в связи с поставками на Украину западного дальнобойного оружия
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,9 млн+28 694 / сут.
Умерли
383 тыс.+60 / сут.
Выздоровели
18,1 млн+16 874 / сут.
- Экс-министр ДНР Игорь Стрелков опроверг данные о своем задержании в Крыму
- СМИ: Страны НАТО просят США ускорить поставки вооружений для сдерживания РФ
- Стало известно о состоянии ЗАЭС после очередного обстрела ВСУ
- Число жертв паводка в Китае возросло до семи
- СМИ: попытка Германии закупить газ у Катара вместо России обернулась провалом
- Стало известно об осенних испытаниях для рубля
- Названы продукты, которые подорожают осенью
- Экс-конгрессмен: Цель США на Украине - расширение НАТО
- МИД России: американские СМИ лгут про обстрелы ЗАЭС
- Конгресс США запросил срочный брифинг по ситуации вокруг Трампа
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru