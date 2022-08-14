СМИ: Страны НАТО просят США ускорить поставки вооружений для сдерживания РФ

Такое обращение направили Вашингтону страны-ближайшие соседи России из опасений приближения военных действий на Украине к их границам.

Так, Латвия считает, что рост числа американских военных в Европе с 20 тысяч до 100 тысяч недостаточно, пишет Газета.ru.

Страны Балтии и Восточной Европы обратились к Вашингтону с просьбой увеличить оборонное производство и ускорить производство оружия для «сдерживания России». Например, Эстонии требуются РЗСО HIMARS, беспилотники Reaper для наблюдения и «точных ударов», а также радиолокационные системы, заявил генеральный секретарь Минобороны страны Кусти Салм.

В Варшаве надеются на ускорение поставок из США ракетных батарей Patriot, HIMARS, истребителей F-16 и боевых танков Abrams, отмечает издание.

По словам источника издания в Пентагоне, власти Латвии ощутили бы большее спокойствие при наличии у них современной реактивной артиллерии дальнего действия и системы воздушной, а также береговой обороны, которые обычно недоступны странам с небольшим бюджетом.

Накануне директор департамента Северной Америки МИД РФ Александр Дарчиев заявил, что «географические задачи» специальной военной операции РФ могут расширяться в связи с поставками на Украину западного дальнобойного оружия

