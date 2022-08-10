В Пентагоне заявили, что США намерены продолжить поставлять Украине вооружение
Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США оказывали значительную помощь безопасности Украины, сообщает РИА Новости.
В ходе визита в Латвию американский министр обороны отметил, чтоКиеву помогают почти 50 стран.
«Мы в ряду почти 50 стран, которые работают над тем, чтобы найти ресурсы, продолжить оказывать поддержку. Мы настроены помогать Украине, предоставлять ей оборудование и технику... для защиты территории... и будем делать это, сколько потребуется», - подчеркнул Остин.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что по мере того, как Запад накачивает Украину всё более дальнобойным оружием, географические задачи спецоперации Вооружённых сил России будут отодвигаться от нынешней линии ещё дальше, сообщает RT.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,8 млн+23 771 / сут.
Умерли
383 тыс.+56 / сут.
Выздоровели
18,1 млн+14 552 / сут.
- СМИ: в Нидерландах зафиксирована самая высокая в Европе цена на газ
- Суд отправил под домашний арест гендиректора фирмы по делу о гибели трех рабочих
- В Пентагоне заявили, что США намерены продолжить поставлять Украине вооружение
- «Транснефть» возобновила прокачку в Венгрию и Словакию
- «Процесс пошел ускоренно»: Кому Зеленский может продать Украину
- В Петербурге задержали подозреваемого в убийстве порноактрисы
- В Минстрое заявили о снижении цен на ряд стройматериалов
- СМИ: Украинский спецназ может быть причастен к взрывам в Крыму
- Собянин: Москва продолжит программу развития современной паллиативной помощи
- Россияне стали чаще покупать подержанные холодильники
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru