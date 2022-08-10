В Пентагоне заявили, что США намерены продолжить поставлять Украине вооружение

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США оказывали значительную помощь безопасности Украины, сообщает РИА Новости.

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В ходе визита в Латвию американский министр обороны отметил, чтоКиеву помогают почти 50 стран.

«Мы в ряду почти 50 стран, которые работают над тем, чтобы найти ресурсы, продолжить оказывать поддержку. Мы настроены помогать Украине, предоставлять ей оборудование и технику... для защиты территории... и будем делать это, сколько потребуется», - подчеркнул Остин.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что по мере того, как Запад накачивает Украину всё более дальнобойным оружием, географические задачи спецоперации Вооружённых сил России будут отодвигаться от нынешней линии ещё дальше, сообщает RT.

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ФОТО: flickr/David B. Gleason
ТЕГИ:СпецоперацияУкраинаСШАВооружениеПентагон
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