Украинский генерал посоветовал солдатам использовать тактику нацистов против России
Войскам Украины необходимо наступать там, где нет массового скопления российской армии, как это делали нацисты в 1941 году, сообщил в эфире украинского «5 канала» экс-заместитель командующего сил специальных операций ВСУ генерал-майор Сергей Кривонос.
По его словам, главное — наступать там, «где не будет русских в этих окопах», — заявил он. Кривонос признал, что российская армия существенно превосходит украинскую по способности строить укрепления на местности.
Ранее на Украине заявили, что военную помощь Киеву необходимо увеличить в 10 раз, сообщает «Радиоточка НСН.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru