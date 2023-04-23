Украинский генерал посоветовал солдатам использовать тактику нацистов против России

По его словам, главное — наступать там, «где не будет русских в этих окопах», — заявил он. Кривонос признал, что российская армия существенно превосходит украинскую по способности строить укрепления на местности.

Ранее на Украине заявили, что военную помощь Киеву необходимо увеличить в 10 раз, сообщает «Радиоточка НСН.

