Украинский дрон-камикадзе сбили над ЗАЭС

Дрон-камикадзе Украины сбит российскими военнослужащими над Запорожской атомной электростанцией, сообщает РИА Новости со ссылкой на власти Энергодара.

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Беспилотник был нацелен на хранилище отработанного ядерного топлива. Об этом говорила траектория полета барражирующего боеприпаса. Аппарат упал на крышу спецкорпуса станции, пострадавших и серьезных повреждений нет.

Обстрелы крупнейшей в Европе Запорожской атомной электростанции могут обернуться катастрофой.

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ФОТО: РИА Новости / РИА Новости
ТЕГИ:ДроныУкраинаАЭС
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