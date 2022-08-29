Украинский дрон-камикадзе сбили над ЗАЭС
29 августа 202200:32
Дрон-камикадзе Украины сбит российскими военнослужащими над Запорожской атомной электростанцией, сообщает РИА Новости со ссылкой на власти Энергодара.
Беспилотник был нацелен на хранилище отработанного ядерного топлива. Об этом говорила траектория полета барражирующего боеприпаса. Аппарат упал на крышу спецкорпуса станции, пострадавших и серьезных повреждений нет.
Обстрелы крупнейшей в Европе Запорожской атомной электростанции могут обернуться катастрофой.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru