СМИ: МАГАТЭ сформировало миссию для поездки на ЗАЭС
МАГАТЭ сформировало миссию, которая посетит Запорожскую атомную электростанцию уже на следующей неделе, сообщает The New York Times.
Ее возглавит гендиректор агентства Рафаэль Гросси. Также в комиссию вошли 13 экспертов из нейтральных стран. При этом представителей США и Великобритании в состав делегации не включили.
Обстрелы крупнейшей в Европе Запорожской атомной электростанции могут обернуться катастрофой. Эскалация ситуации на АЭС стала причиной экстренного заседания Совета безопасности ООН.
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