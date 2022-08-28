СМИ: МАГАТЭ сформировало миссию для поездки на ЗАЭС

МАГАТЭ сформировало миссию, которая посетит Запорожскую атомную электростанцию уже на следующей неделе, сообщает The New York Times.

Минобороны РФ: Радиационная ситуация на Запорожской АЭС остается в норме

Ее возглавит гендиректор агентства Рафаэль Гросси. Также в комиссию вошли 13 экспертов из нейтральных стран. При этом представителей США и Великобритании в состав делегации не включили.

Обстрелы крупнейшей в Европе Запорожской атомной электростанции могут обернуться катастрофой. Эскалация ситуации на АЭС стала причиной экстренного заседания Совета безопасности ООН.

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ФОТО: РИА Новости / РИА Новости
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