СМИ: МАГАТЭ сформировало миссию для поездки на ЗАЭС

Ее возглавит гендиректор агентства Рафаэль Гросси. Также в комиссию вошли 13 экспертов из нейтральных стран. При этом представителей США и Великобритании в состав делегации не включили.

Обстрелы крупнейшей в Европе Запорожской атомной электростанции могут обернуться катастрофой. Эскалация ситуации на АЭС стала причиной экстренного заседания Совета безопасности ООН.

