Мединский сообщил, что Киев не забрал пленных и тела погибших

По его словам, первая партия замороженных тел солдат ВСУ в количестве 1212 уже прибыла в рефрижераторах в район обмена. Кроме того, Россия передала Украине первый список из 640 военнопленных, категорий «раненые, тяжелобольные и молодежь» с тем, чтобы начать обмен.

Мединский также сообщил, что украинская сторона неожиданно перенесла на неопределенный срок и приемку тел и обмен военнопленными.

Ранее советник американской миссии при ООН Энтон Джонджнил заявил, что США приветствуют достигнутые в Стамбуле договоренности между Россией и Украиной о взаимном обмене военнопленными, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

