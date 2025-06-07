Мединский сообщил, что Киев не забрал пленных и тела погибших

Россия 6 июня приступила к реализации акции по передаче Украине более шести тысяч тел погибших, обмену ранеными, тяжелобольными и военнопленными, сообщил глава российской делегации на переговорах в Стамбуле Владимир Мединский.

Мединский: РФ и Украина обменяются молодыми солдатами по формуле «всех на всех»

По его словам, первая партия замороженных тел солдат ВСУ в количестве 1212 уже прибыла в рефрижераторах в район обмена. Кроме того, Россия передала Украине первый список из 640 военнопленных, категорий «раненые, тяжелобольные и молодежь» с тем, чтобы начать обмен.

Мединский также сообщил, что украинская сторона неожиданно перенесла на неопределенный срок и приемку тел и обмен военнопленными.

Ранее советник американской миссии при ООН Энтон Джонджнил заявил, что США приветствуют достигнутые в Стамбуле договоренности между Россией и Украиной о взаимном обмене военнопленными, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Владимир Гердо
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