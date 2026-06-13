В Индии потерпел крушение самолет Ан-32

На авиабазе Джорхат в северо-восточном штате Ассам при посадке потерпел крушение военно-транспортный самолет Ан-32 Военно-воздушных сил Индии. Об этом сообщили в пресс-службе ВВС страны.

На кадрах, снятых на месте происшествия, виден искореженный корпус самолета. Данные о погибших и пострадавших пока не приводятся.

На месте ЧП работают спасатели. В ВВС Индии отметили, что для установления причин крушения воздушного судна создадут специальную комиссию.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что в Доминикане при заходе на экстренную посадку разбился частный самолет.