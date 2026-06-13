В Индии потерпел крушение самолет Ан-32
На авиабазе Джорхат в северо-восточном штате Ассам при посадке потерпел крушение военно-транспортный самолет Ан-32 Военно-воздушных сил Индии. Об этом сообщили в пресс-службе ВВС страны.
На кадрах, снятых на месте происшествия, виден искореженный корпус самолета. Данные о погибших и пострадавших пока не приводятся.
На месте ЧП работают спасатели. В ВВС Индии отметили, что для установления причин крушения воздушного судна создадут специальную комиссию.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что в Доминикане при заходе на экстренную посадку разбился частный самолет.
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