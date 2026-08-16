Роналду заявил, что текущий сезон может стать для него последним
Пятикратный обладатель «Золотого мяча» и лучший бомбардир в истории футбола Криштиану Роналду допустил, что может завершить карьеру по окончании текущего сезона. Об этом он заявил в интервью журналу Vogue.
«Вероятно, это мой последний год в футболе», - сказал Роналду.
Спортсмен признался, что уже знает, чем займется в будущем, но идей у него так много, что выделить что-то одно довольно сложно. По его словам, после ухода из большого спорта у него появится огромное количество свободного времени, которое нужно будет заполнять различными занятиями. Португалец отметил, что хочет больше отдыхать, путешествовать, а также смотреть и играть в полюбившийся ему падел.
Сейчас легендарному португальцу 41 год. За свою выдающуюся карьеру он пять раз становился триумфатором Лиги чемпионов, покорял чемпионат Европы и дважды выигрывал Лигу наций. Кроме того, форвард удерживает статус абсолютного рекордсмена по количеству забитых голов в истории ЛЧ, континентальных первенств, клубных чемпионатов мира, а также в матчах за национальные сборные.
С декабря 2022 года нападающий защищает цвета саудовского «Аль-Насра». До переезда на Ближний Восток Роналду успел поиграть в сильнейших клубах Европы, оставив яркий след в составе лиссабонского «Спортинга», манчестерского «Юнайтед», туринского «Ювентуса» и мадридского «Реала».
Ранее на этой неделе Роналду официально оформил отношения со своей избранницей Джорджиной Родригес. Пара состоит в отношениях с 2016 года. Супруги воспитывают пятерых детей - двух совместных дочерей, а также троих детей, рожденных суррогатными матерями, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Роналду заявил, что текущий сезон может стать для него последним
- Минобороны: Поражены шесть судов, использовавшиеся в интересах ВСУ
- Крупнейший металлургический комбинат Украины частично остановил производство
- «Зенит» разгромил московское «Динамо» в матче четвертого тура РПЛ
- Никитин: Эксперимент по беспилотному транспорту будет расширен на 5–6 регионов
- Хейт и показы в школах: Сборы «Колобка» превысили 500 млн рублей
- Маслов: Согласие Харламова озвучить «Колобка» стало большой победой
- Военкор Коц: На Москву летели дроны, начиненные шрапнелью
- Российские спортсменки взяли серебро и бронзу ЧМ по художественной гимнастике
- Семь человек пострадали в ДТП с автобусом в Пермском крае