Украинский беспилотник атаковал административное здание в Стародубе
11 мая 202301:16
Административное здание в Стародубе в Брянской области подверглось атаке беспилотника со стороны Украины, сообщил в Telegram губернатор Александр Богомаз.
По его словам, пострадавших нет, на месте работают оперативные службы. Другие подробности не сообщаются.
Ранее стало известно, что Украина модернизирует свои дроны, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru