Украинский беспилотник атаковал административное здание в Стародубе

Административное здание в Стародубе в Брянской области подверглось атаке беспилотника со стороны Украины, сообщил в Telegram губернатор Александр Богомаз.

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По его словам, пострадавших нет, на месте работают оперативные службы. Другие подробности не сообщаются.

Ранее стало известно, что Украина модернизирует свои дроны, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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