Украинские войска ударили HIMARS по Алчевску
Войска Украины в ночь на 17 июля обстреляли Алчевск, выпустив две ракеты из американской реактивной системы залпового огня HIMARS, сообщает представительство Луганской Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
Ранее Вашингтон передал Киеву восемь мобильных пусковых установок HIMARS. Планируется передать еще четыре такие установки.
Напомним, HIMARS оказалась в распоряжении российских военных. Американская установка уже в России.
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