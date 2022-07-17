Украинские войска ударили HIMARS по Алчевску

Войска Украины в ночь на 17 июля обстреляли Алчевск, выпустив две ракеты из американской реактивной системы залпового огня HIMARS, сообщает представительство Луганской Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Киев пообещал США не использовать HIMARS для ударов по России

Ранее Вашингтон передал Киеву восемь мобильных пусковых установок HIMARS. Планируется передать еще четыре такие установки.

Напомним, HIMARS оказалась в распоряжении российских военных. Американская установка уже в России.

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ФОТО: РИА Новости
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