Киев пообещал США не использовать HIMARS для ударов по России

Украина не станет использовать переданное ей Пентагоном высокоточное оружие для ударов по объектам на территории России, заявил в интервью BBC министр обороны страны Алексей Резников.

По его словам, он лично обещал в письме министру обороны США Ллойду Остину использовать реактивные системы залпового огня HIMARS исключительно для сдерживания противника и освобождении территории Украины.

Больше оружия, больше людей: Украина собралась «отвоевывать» южные регионы

Ранее замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Москва ударит по центрам принятия решений, если Киев атакует РФ.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ОружиеРоссияПентагонМинистрыУкраина
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