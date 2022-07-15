Киев пообещал США не использовать HIMARS для ударов по России
Украина не станет использовать переданное ей Пентагоном высокоточное оружие для ударов по объектам на территории России, заявил в интервью BBC министр обороны страны Алексей Резников.
По его словам, он лично обещал в письме министру обороны США Ллойду Остину использовать реактивные системы залпового огня HIMARS исключительно для сдерживания противника и освобождении территории Украины.
Ранее замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Москва ударит по центрам принятия решений, если Киев атакует РФ.
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