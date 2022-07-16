СМИ: У российских военных появилась американская РСЗО HIMARS

Американская реактивная система залпового огня (РСЗО) HIMARS оказалась в распоряжении российских военных. Об этом сообщил Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» со ссылкой на источники.

Киев пообещал США не использовать HIMARS для ударов по России

Была ли РСЗО продана российской стороне «коррумпированными украинскими военными» или захвачена войсками РФ, не уточняется. По данным военкоров, американская установка уже в России.

«Изучение установки нашими оружейниками может не только применять американские технологии в своих наработках, но и позволит разрабатывать способы противодействия им», — отмечается в сообщении.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ОружиеВооруженные Силы РФУкраина
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