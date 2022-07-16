СМИ: У российских военных появилась американская РСЗО HIMARS
Американская реактивная система залпового огня (РСЗО) HIMARS оказалась в распоряжении российских военных. Об этом сообщил Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» со ссылкой на источники.
Была ли РСЗО продана российской стороне «коррумпированными украинскими военными» или захвачена войсками РФ, не уточняется. По данным военкоров, американская установка уже в России.
«Изучение установки нашими оружейниками может не только применять американские технологии в своих наработках, но и позволит разрабатывать способы противодействия им», — отмечается в сообщении.
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