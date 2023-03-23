Украинские войска обстреляли Донецк

Наблюдатели зафиксировали обстрел в 17:15 в направлении Красногоровки. Пять снарядов калибром 155 миллиметров было выпущено по населенному пункту Кирово, столько же - по Гольмовскому. Отмечается, что снаряды были калибром 155 миллиметров.

Гольмовский находится в нескольких километрах к северо-востоку от Горловки – одного из крупнейших населенных пунктов ДНР.

Ранее востоковед Олег Казаков в эфире НСН заявил, что Япония опасается нестабильности в Азии и обеспокоена наращиванием военного потенциала Китая.

