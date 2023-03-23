Германия за неделю поставила Украине пять тысяч снарядов

Германия за семь дней поставила Украине пять тысяч снарядов калибром 150 миллиметров, сообщили в министерстве обороны ФРГ.

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Кроме того, согласно отчету, Берлин послал Киеву 500 пистолетов модели SFP9 SF.

Также за неделю были поставлены две ангарные палатки, два грузоподъемника и 25 электрогенераторов.

Ранее Испания анонсировала отправку Украине шесть танков Leopard. Передача техники должна состояться на следующей неделе.

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Фото: mid-dnr.su
ТЕГИ:ОружиеГермания

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