«Риски возрастают»: Япония считает конфликт на Украине прямой угрозой для себя

Старший научный сотрудник Института Дальнего Востока РАН Олег Казаков в беседе с НСН назвал символическим моментом два параллельных визита премьер-министра Японии в Киев и лидера КНР в Москву. По его словам, конфликт на Украине усилил раскол между странами, Япония и Китай традиционно оказались в противостоянии друг с другом.

Власти Японии приняли решение выделить Украине $470 млн в формате безвозмездной помощи на энергетику и другие нужды, еще $30 млн — на нелетальное снаряжение. Об этом сообщил премьер-министр Японии Фумио Кисида по итогам визита в Киев. Он последним из лидеров стран G7 провел встречу с украинским лидером Владимиром Зеленским 21 марта.

«Мы видим раскол из-за украинского вопроса, мы видим более четкое разделение стран. Очевидно, что два параллельных визита японского премьер-министра и лидера КНР Си Цзиньпина – это большой символический момент в политической жизни мирового сообщества, особенно в Азии. Раскол увеличивается. Япония считает Китай прямой угрозой для себя, военной угрозой. Украина стала катализатором этого раскола. Китай очень сильно развивается в военной области. Плюс ситуация с Тайванем. Японцы понимают, что все будут втянуты в этот конфликт, риски возрастают», - отметил он.

По словам Казакова, Япония опасается, что ситуация на Украине станет первым «силовым» кейсом, а затем затронет неспокойный Азиатско-Тихоокеанский регион.