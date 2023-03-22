«Риски возрастают»: Япония считает конфликт на Украине прямой угрозой для себя
Востоковед Олег Казаков в эфире НСН отметил, что Япония опасается нестабильности в Азии и обеспокоена наращиванием военного потенциала Китая.
Старший научный сотрудник Института Дальнего Востока РАН Олег Казаков в беседе с НСН назвал символическим моментом два параллельных визита премьер-министра Японии в Киев и лидера КНР в Москву. По его словам, конфликт на Украине усилил раскол между странами, Япония и Китай традиционно оказались в противостоянии друг с другом.
Власти Японии приняли решение выделить Украине $470 млн в формате безвозмездной помощи на энергетику и другие нужды, еще $30 млн — на нелетальное снаряжение. Об этом сообщил премьер-министр Японии Фумио Кисида по итогам визита в Киев. Он последним из лидеров стран G7 провел встречу с украинским лидером Владимиром Зеленским 21 марта.
«Мы видим раскол из-за украинского вопроса, мы видим более четкое разделение стран. Очевидно, что два параллельных визита японского премьер-министра и лидера КНР Си Цзиньпина – это большой символический момент в политической жизни мирового сообщества, особенно в Азии. Раскол увеличивается. Япония считает Китай прямой угрозой для себя, военной угрозой. Украина стала катализатором этого раскола. Китай очень сильно развивается в военной области. Плюс ситуация с Тайванем. Японцы понимают, что все будут втянуты в этот конфликт, риски возрастают», - отметил он.
По словам Казакова, Япония опасается, что ситуация на Украине станет первым «силовым» кейсом, а затем затронет неспокойный Азиатско-Тихоокеанский регион.
«На Украине у Японии нет интереса никакого. Здесь есть некий психологический момент, связанный с менталитетом японцев. Они долгое время решали проблемы не с помощью силы, а с помощью дипломатии, мягкой силы. Они использовали финансовые инструменты для налаживания отношений, даже с Россией в вопросе Курильских островов. Япония не видела в России военную угрозу. Япония считает, что такие вопросы, как на Украине, нельзя решать силовым путем, так как они это сразу проецируют на себя, на Азиатско-Тихоокеанский регион. Поэтому Япония так жестко отреагировала на действия российской стороны», - рассказал собеседник НСН.
22 марта завершился государственный визит лидера Китая Си Цзиньпина, который находился в Москве три дня. Официальная встреча с президентом России Владимиром Путиным длилась около шести часов.
Бывший помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон высказал опасения, что российско-китайское сотрудничество создает для Запада куда серьезнее проблему, чем военный конфликт на Украине.
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