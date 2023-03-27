Украинские военные завершили обучение управлению танками Challenger 2 в Великобритании
27 марта 202306:01
Военные Украины завершили процесс обучения управлению британскими танками Challenger 2, сообщает военное ведомство Великобритании.
Танкисты вернулись домой. На протяжении нескольких недель тренировок их обучали боевой работе на этих машинах.
Как сообщалось ранее, Украина получит от 120 до 140 западных танков в рамках первой волны поддержки Киева. Речь идет о Leopard 2, Challenger 2 и M1 Abrams.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru