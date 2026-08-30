Песков: Трехсторонняя встреча по Украине возможна только в конце переговоров

Встреча президента России Владимира Путина с лидерами США и Украины Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским имеет смысл исключительно для окончательного закрепления уже достигнутых договоренностей. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Глава ЦРУ в Москве предложил саммит Путина, Трампа и Зеленского

По словам Пескова, идея проведения такого трехстороннего саммита обсуждается уже давно, однако позиция российского руководства остается неизменной - подобные переговоры проводятся только для фиксации конкретных договоренностей.

Песков подчеркнул, что сами договоренности не могут сводиться к «примитивной сделке», поскольку урегулирование представляет собой сложный и многогранный процесс, требующий проработки множества деталей. При этом он подтвердил готовность Москвы к проведению российско-украинских переговоров на территории Турции. Тем не менее, по оценке пресс-секретаря, на данный момент необходимые предпосылки для таких консультаций отсутствуют, так как киевские власти не демонстрируют желания участвовать в реальном процессе урегулирования.

Ранее во время визита в Москву глава ЦРУ Джон Рэтклиф предложил провести трехстороннюю встречу лидеров России, США и Украины, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Александр Казаков
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