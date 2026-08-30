МО: ВС РФ поразили транспортно-логистический центр в Киевской области

По данным военного ведомства, в течение дня российские войска продолжали наносить групповые удары по объектам военно-промышленного комплекса Украины и логистическим хабам, обеспечивающим нужды ВСУ.

Как уточнили в ведомстве, с применением ударных БПЛА был поражен транспортно-логистический центр «Пирогово», расположенный в Киевской области. По данным Минобороны, на территории данного объекта осуществлялось хранение и распределение грузов двойного назначения, включая комплектующие для беспилотников средней и большой дальности.

Ранее в Минобороны сообщили, что ВС РФ поразили склады со взрывчатыми веществами в Киеве, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».