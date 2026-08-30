МО: ВС РФ поразили транспортно-логистический центр в Киевской области
Российские военные поразили логистический хаб «Пирогово» на территории Киевской области, использовавшийся для складирования товаров двойного назначения. Об этом сообщает Министерство обороны России в своем Telegram-канале.
По данным военного ведомства, в течение дня российские войска продолжали наносить групповые удары по объектам военно-промышленного комплекса Украины и логистическим хабам, обеспечивающим нужды ВСУ.
Как уточнили в ведомстве, с применением ударных БПЛА был поражен транспортно-логистический центр «Пирогово», расположенный в Киевской области. По данным Минобороны, на территории данного объекта осуществлялось хранение и распределение грузов двойного назначения, включая комплектующие для беспилотников средней и большой дальности.
Ранее в Минобороны сообщили, что ВС РФ поразили склады со взрывчатыми веществами в Киеве, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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