МО: ВС РФ поразили транспортно-логистический центр в Киевской области

Российские военные поразили логистический хаб «Пирогово» на территории Киевской области, использовавшийся для складирования товаров двойного назначения. Об этом сообщает Министерство обороны России в своем Telegram-канале.

МО: ВС РФ в Киеве поразили склады со взрывчатыми веществами

По данным военного ведомства, в течение дня российские войска продолжали наносить групповые удары по объектам военно-промышленного комплекса Украины и логистическим хабам, обеспечивающим нужды ВСУ.

Как уточнили в ведомстве, с применением ударных БПЛА был поражен транспортно-логистический центр «Пирогово», расположенный в Киевской области. По данным Минобороны, на территории данного объекта осуществлялось хранение и распределение грузов двойного назначения, включая комплектующие для беспилотников средней и большой дальности.

Ранее в Минобороны сообщили, что ВС РФ поразили склады со взрывчатыми веществами в Киеве, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС
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