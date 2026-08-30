Памятник Станиславу Говорухину открыли в Волгограде

По данным администрация, центральным элементом сквера стал памятник самому Станиславу Говорухину.

Кроме того, территорию украсили скульптурные композиции, изображающие знаковых персонажей из фильмов Говорухина. Посетители могут увидеть фигуры радиста из картины «Вертикаль» (роль Владимира Высоцкого), молодого сотрудника МУРа Володи Шарапова из «Места встречи изменить нельзя» (Владимир Конкин), юных Тома Сойера и Гекльберри Финна (актеры Федор Стуков и Владислав Галкин), а также Робинзона Крузо в исполнении Леонида Куравлева.

Станислав Говорухин умер в 2018 году, ему было 82 года. Он снял более 20 фильмов, среди которых «Вертикаль», «Место встречи изменить нельзя», «Ворошиловский стрелок».

Ранее памятники Иосифу Сталину и Ивану Бардину открыли в Череповце, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».