Число жертв крушения парома у Кипра выросло до 8
Число жертв крушения парома у берегов острова выросло до восьми человек. Об этом сообщил министр транспорта непризнанной Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК) Эрхан Арыклы.
«Число жертв крушения парома достигло восьми, идут поиски 17 человек», - сказал Арыклы.
Для поиска людей привлечены водолазы и беспилотные летательные аппараты.
Тем временем власти ТРСК рассматривают версию о возможном столкновении затонувшего судна с неизвестным подводным объектом. Однако точные причины катастрофы удастся установить только после расшифровки бортовых самописцев, которые еще предстоит поднять с глубины в 514 метров. В рамках расследования инцидента были задержаны капитан парома и еще семь ответственных лиц.
Трагедия произошла в 2,5 километрах от побережья города Гирне. На борту перевернувшегося в море парома находились 259 пассажиров и восемь членов экипажа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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