Число жертв крушения парома у Кипра выросло до 8

«Число жертв крушения парома достигло восьми, идут поиски 17 человек», - сказал Арыклы.

Для поиска людей привлечены водолазы и беспилотные летательные аппараты.

Тем временем власти ТРСК рассматривают версию о возможном столкновении затонувшего судна с неизвестным подводным объектом. Однако точные причины катастрофы удастся установить только после расшифровки бортовых самописцев, которые еще предстоит поднять с глубины в 514 метров. В рамках расследования инцидента были задержаны капитан парома и еще семь ответственных лиц.

Трагедия произошла в 2,5 километрах от побережья города Гирне. На борту перевернувшегося в море парома находились 259 пассажиров и восемь членов экипажа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».