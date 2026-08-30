Российские борцы выиграли медальный зачет Большого шлема по дзюдо в Швейцарии
Сборная России по дзюдо стала победителем медального зачета турнира Большого шлема, который прошел в швейцарской Лозанне с 28 по 30 августа.
Российские спортсмены завоевали семь наград - две золотые, одну серебряную и четыре бронзовые. Наша команда опередила сборную Японии, занявшую второе место (2-1-3), и команду Германии, замкнувшую тройку лидеров (2-1-0).
Золото завоевали Марина Воробьева (весовая категория до 48 кг) и Инал Тасоев (свыше 100 кг). Серебряную медаль в копилку сборной принес Данил Лаврентьев (до 73 кг). Бронзовые награды завоевали Мадина Таймазова (до 70 кг), Мария Иванова (свыше 78 кг), Рамазан Абдулаев (до 66 кг) и Егор Андони (до 90 кг).
На этих соревнованиях, которые проходили под эгидой Международной федерации дзюдо (IJF), российские атлеты выступали с национальным флагом и гимном. 27 ноября 2025 года исполком Международной федерации дзюдо (IJF) вернул россиянам право участвовать в международных соревнованиях с национальной символикой.
Ранее сборная России по спортивной гимнастике выиграли медальный зачет чемпионата Европы в хорватском Загребе, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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