241 человек спасен после крушения парома у Северного Кипра
241 человек спасен после крушения пассажирского парома у берегов Северного Кипра. Об этом сообщил президент непризнанной Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК) Туфан Эрхюрман в эфире телеканала TRT Haber.
«К настоящему времени обнаружены 249 человек, к сожалению, 8 из них погибли. Поиски 18 человек продолжаются», - сказал он.
Согласно данным властей ТРСК, всего на борту судна находились 267 человек. Катамаран попал в шторм вскоре после выхода в море, начал стремительно набирать воду, перевернулся и затонул на глубине 514 метров.
Ранее пять человек погибли, 41 пропал без вести при пожаре на пароме в Индонезии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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