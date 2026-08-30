241 человек спасен после крушения парома у Северного Кипра

241 человек спасен после крушения пассажирского парома у берегов Северного Кипра. Об этом сообщил президент непризнанной Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК) Туфан Эрхюрман в эфире телеканала TRT Haber.

Число жертв крушения парома у Кипра выросло до 8

«К настоящему времени обнаружены 249 человек, к сожалению, 8 из них погибли. Поиски 18 человек продолжаются», - сказал он.

Согласно данным властей ТРСК, всего на борту судна находились 267 человек. Катамаран попал в шторм вскоре после выхода в море, начал стремительно набирать воду, перевернулся и затонул на глубине 514 метров.

Ранее пять человек погибли, 41 пропал без вести при пожаре на пароме в Индонезии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Евгений Разумный
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