241 человек спасен после крушения парома у Северного Кипра

«К настоящему времени обнаружены 249 человек, к сожалению, 8 из них погибли. Поиски 18 человек продолжаются», - сказал он.

Согласно данным властей ТРСК, всего на борту судна находились 267 человек. Катамаран попал в шторм вскоре после выхода в море, начал стремительно набирать воду, перевернулся и затонул на глубине 514 метров.

Ранее пять человек погибли, 41 пропал без вести при пожаре на пароме в Индонезии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».