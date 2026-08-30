«Спартак» и «Оренбург» разошлись вничью в 6-ом туре РПЛ

Московский «Спартак» и «Оренбург» разошлись миром в матче шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

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Встреча, состоявшаяся в воскресенье в Москве, завершилась со счетом 1:1.

На 66-й минуте гости вышли вперед благодаря точному удару Руслана Куля. Однако хозяевам удалось восстановить равновесие на 76-й минуте, когда Мирлинд Даку реализовал пенальти, отметившись своим дебютным голом в составе красно-белых.

После этой игры «Спартак», набрав 13 очков, закрепился на второй строчке турнирной таблицы РПЛ. «Оренбург» с 7 баллами - на восьмом месте.

В следующем туре, который пройдет 6 сентября, москвичи сыграют на выезде против столичного «Динамо», а подопечные Ильдара Ахметзянова примут на своем поле тольяттинский «Акрон», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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