Глава Минобороны США Остин заявил об отправке на Украину танков из старых запасов Пентагона

США передадут Украине танки Abrams, но не новые, а из прежних запасов Пентагона. Об этом заявил глава американского оборонного ведомства Ллойд Остин, выступая в Конгрессе, сообщает РИА Новости.

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По его словам, вся бронетехника перед отправкой пройдет обязательную доработку.

«Мы берём танки со складов, переделываем их, чтобы сделать пригодными для экспорта», — пояснил министр.

Ранее, как сообщала НСН, США отправят Киеву старую версию танков Abrams.

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ФОТО: РИА Новости
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