Глава Минобороны США Остин заявил об отправке на Украину танков из старых запасов Пентагона
23 марта 202320:21
США передадут Украине танки Abrams, но не новые, а из прежних запасов Пентагона. Об этом заявил глава американского оборонного ведомства Ллойд Остин, выступая в Конгрессе, сообщает РИА Новости.
По его словам, вся бронетехника перед отправкой пройдет обязательную доработку.
«Мы берём танки со складов, переделываем их, чтобы сделать пригодными для экспорта», — пояснил министр.
Ранее, как сообщала НСН, США отправят Киеву старую версию танков Abrams.
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23 марта 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru