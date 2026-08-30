ВСУ атаковали сортировочный центр Ozon в Белгороде

Как сообщили в пресс-службе маркетплейса, весь персонал объекта был оперативно эвакуирован. По предварительным данным, есть пострадавшие, однако их точное количество не уточняется. Возникший на территории склада пожар удалось локализовать, на месте продолжают работать экстренные службы.

В связи с произошедшим компания временно приостановила доставку и прием заказов, а также приемку товаров от продавцов на территории Белгорода и всей Белгородской области. В Ozon подчеркнули, что возобновят работу в регионе только после полной перестройки логистических маршрутов.

Ранее врио главы Белгородской области Александр Шуваев подтвердил факт ракетного обстрела региона, отметив, что в ряде районов вспыхнули пожары и есть пострадавшие среди мирного населения.

ВСУ атакуют склады Ozon с 22 августа. Под удары попали объекты в Краснодарском крае, Дагестане, Ставропольском крае, Адыгее, Ростовской области и других регионах, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».