МО РФ: Силы ПВО за 12 часов сбили 54 украинских БПЛА
Средства ПВО за 12 часов 30 августа уничтожили 54 украинских БПЛА над территорией России. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.
По данным ведомства, беспилотники самолетного типа были сбиты с 08:00 до 20:00 по московскому времени дежурными средствами ПВО.
Как уточнили в МО РФ, беспилотники были ликвидированы над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Ростовской областями, Краснодарским краем, Крымом, а также акваторией Черного моря.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с 22 по 30 августа в сторону Московского региона летели 1455 украинских БПЛА, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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