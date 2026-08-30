МО РФ: Силы ПВО за 12 часов сбили 54 украинских БПЛА

Средства ПВО за 12 часов 30 августа уничтожили 54 украинских БПЛА над территорией России. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

Собянин: 1455 украинских БПЛА летели в сторону Московского региона с 22 августа

По данным ведомства, беспилотники самолетного типа были сбиты с 08:00 до 20:00 по московскому времени дежурными средствами ПВО.

Как уточнили в МО РФ, беспилотники были ликвидированы над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Ростовской областями, Краснодарским краем, Крымом, а также акваторией Черного моря.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с 22 по 30 августа в сторону Московского региона летели 1455 украинских БПЛА, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Биятов
ТЕГИ:БеспилотникиУкраинаРоссия

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