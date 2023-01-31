Кулеба: Запад передаст Украине до 140 танков

Украина получит от 120 до 140 западных танков в рамках первой волны поддержки Киева. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Видео с его выступлением, сделанным в ходе брифинга, опубликовано на странице украинского дипломатического ведомства в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в России экстремистской).

Пушилин заявил, что поставки западных танков не помогут Украине

Кулеба отметил, что речь идет о Leopard 2, Challenger 2 и M1 Abrams. Он также подчеркнул, что Украина рассчитывает на поставки танков Leclerc.

Глава МИД Украины добавил, что сейчас в танковую коалицию входят 12 участников. При этом Кулеба указал, что называть всех членов коалиции и озвучивать практический вклад каждого из них преждевременно из-за того, что части государств еще предстоит урегулировать некоторые формальности в соответствии с собственными внутренними процедурами.

Министр отметил, что Украина по-прежнему принимает меры для увеличения числа участников танковой коалиции и роста количества вооружения, которое они готовы передать Украине.

Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что возможные поставки западных танков Киеву ничего не решат, техника станет очередной мишенью. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: соцсети / Dmytro Kuleba
ТЕГИ:ПоставкиТанкиЗападУкраина
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