Шуваев: Два человека погибли, 12 ранены после ракетного удара ВСУ по Белгороду

По данным Шуваев, в результате атаки погибли два человека - мужчина и 16-летний подросток, которые находились на территории одного из коммерческих объектов города.

Глава региона уточнил, что еще 12 человек получили ранения, в том числе семеро подростков в возрасте 16 и 17 лет. Кроме того, из-за удара возникли пожары в семи складских помещениях, а в одном из зданий обрушилась кровля. На месте происшествия продолжают работать пожарные расчеты, спасатели и другие экстренные службы.

Ранее Ozon сообщил, что ВСУ атаковали сортировочный центр и логистический хаб компании в Белгороде, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

