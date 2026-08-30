Шуваев: Два человека погибли, 12 ранены после ракетного удара ВСУ по Белгороду
Два человека погибли, еще 12 ранены после ракетного удара ВСУ по Белгороду. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Шуваев в своем «Максе».
По данным Шуваев, в результате атаки погибли два человека - мужчина и 16-летний подросток, которые находились на территории одного из коммерческих объектов города.
Глава региона уточнил, что еще 12 человек получили ранения, в том числе семеро подростков в возрасте 16 и 17 лет. Кроме того, из-за удара возникли пожары в семи складских помещениях, а в одном из зданий обрушилась кровля. На месте происшествия продолжают работать пожарные расчеты, спасатели и другие экстренные службы.
Ранее Ozon сообщил, что ВСУ атаковали сортировочный центр и логистический хаб компании в Белгороде, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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