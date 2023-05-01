Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве и ряде регионов страны
Взрывы прогремели в Киеве и ряде других регионов Украины, сообщают местные СМИ.
В ночь на понедельник на всей украинской территории была объявлена воздушная тревога, пишет Ura.ru. Сирены звучали в том числе в подконтрольных Киеву районах Донецкой народной республики, Запорожской и Херсонской областей.
По данным издания «Зеркало недели», взрывы произошли в Херсоне, Сумской области, Павлограде. Как сообщил телеканал ТСН, хлопки зафиксировали в Киеве и Днепропетровске. Кроме того, интернет-газета «Страна» пишет о взрывах в Харьковской и Киевской областях.
Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что силы РФ нанесли удары по железнодорожной инфраструктуре и складам ВСУ с боекомплектами и горюче-смазочными материалами в Павлограде, пишет Газета.ру.
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