Украинские СМИ сообщили о взрыве и стрельбе в Николаеве

Жители Николаева слышали стрельбу, затем прогремел взрыв, пишут журналисты. СМИ опубликовали видео с каретами скорой помощи и полицейскими автомобилями на месте происшествия.

Очевидцы видели мужчину, который бросил гранату в автомобиль. В полиции города инцидент пока не прокомментировали.

Накануне воздушную тревогу объявили в Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях Украины. Также предупреждения об угрозе удара прозвучали на подконтрольной Киеву территории Донецкой республики, передает «Радиоточка НСН».

