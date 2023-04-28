Украинские СМИ сообщили о взрыве и стрельбе в Николаеве
В городе Николаев на юге страны прогремел взрыв, сообщают украинские СМИ.
Жители Николаева слышали стрельбу, затем прогремел взрыв, пишут журналисты. СМИ опубликовали видео с каретами скорой помощи и полицейскими автомобилями на месте происшествия.
Очевидцы видели мужчину, который бросил гранату в автомобиль. В полиции города инцидент пока не прокомментировали.
Накануне воздушную тревогу объявили в Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях Украины. Также предупреждения об угрозе удара прозвучали на подконтрольной Киеву территории Донецкой республики, передает «Радиоточка НСН».
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