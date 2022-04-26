Песков: в Кремле внимательно следят за ситуацией в Приднестровье
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что поступающие из Приднестровья новости «вызывают обеспокоенность», сообщает РИА Новости.
По его словам, Кремль внимательно наблюдает за ситуацией в регионе.
«Мы очень внимательно наблюдаем за тем, как там развивается ситуация. Безусловно те новости, которые оттуда поступают, вызывают обеспокоенность», - подчеркнул он.
Ранее в МВД непризнанной Приднестровской Молдавской республики заявили, что в посёлке Маяк были подорваны две антенны регионального радиоцентра, ретранслировавшего российское радио, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru