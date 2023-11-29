Хакеры взломали сайт администрации Донецка и опубликовали фейк о сыне Кадырова
Подконтрольные Украине хакеры взломали сайт администрации Донецка, сообщил в среду мэр города Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале.
Чиновник отметил, что специалисты предпринимают все усилия для устранения информационных атак со стороны Украины. Мэр призвал горожан доверять только проверенным источникам информации.
Ранее на сайте администрации появилось фейковое распоряжение о присвоении сыну главы Чечни Рамзана Кадырова Адаму звания "Почетного гражданина города Донецка". Позже оно было удалено.
Вооруженные силы Украины (ВСУ) 7 ноября обстреляли Донецк. Погибли более 20 мирных жителей. По словам главы ДНР Дениса Пушилина, противник применил реактивные системы залпового огня HIMARS, передает «Радиоточка НСН».
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