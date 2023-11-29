Хакеры взломали сайт администрации Донецка и опубликовали фейк о сыне Кадырова

Подконтрольные Украине хакеры взломали сайт администрации Донецка, сообщил в среду мэр города Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале.

Пушилин рассказал о последствиях атаки ВСУ на ДНР

Чиновник отметил, что специалисты предпринимают все усилия для устранения информационных атак со стороны Украины. Мэр призвал горожан доверять только проверенным источникам информации.

Ранее на сайте администрации появилось фейковое распоряжение о присвоении сыну главы Чечни Рамзана Кадырова Адаму звания "Почетного гражданина города Донецка". Позже оно было удалено.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) 7 ноября обстреляли Донецк. Погибли более 20 мирных жителей. По словам главы ДНР Дениса Пушилина, противник применил реактивные системы залпового огня HIMARS, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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