МВД проверяет подростка, отправившего фото порноактера в проект «Лица Победы»

В Курской области сотрудники правоохранительных органов начали проверку после того, как в патриотическом проекте в Железногорске оказалось фото американского порноактера, выданное за снимок ветерана. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя проекта «Лица Победы» Антона Польского.

Инцидент произошел в рамках городской акции, в ходе которой жители присылали фотографии своих родственников — участников Великой Отечественной войны. Одной из опубликованных на мультимедийном панно у здания администрации Железногорска оказалась черно-белая фотография, как выяснилось позже, актера фильмов для взрослых. По словам Польского, изображение было преднамеренно стилизовано под старинное, что затруднило распознавание.

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Как уточнил он, снимок отправил подросток. Администрация города подала заявление в полицию в первые числа мая, и теперь с молодым человеком работают представители силовых структур. Польский добавил, что лично не распознал изображение, поскольку «не смотрит подобные фильмы» и не знаком с американскими актерами данного жанра.

Проект, по его словам, носил личный характер: на панно были размещены в том числе фотографии его собственных дедов. Панно было заказано городскими властями и установлено на центральной площади, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Евгений Разумный
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