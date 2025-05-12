МВД проверяет подростка, отправившего фото порноактера в проект «Лица Победы»

В Курской области сотрудники правоохранительных органов начали проверку после того, как в патриотическом проекте в Железногорске оказалось фото американского порноактера, выданное за снимок ветерана. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя проекта «Лица Победы» Антона Польского.

Инцидент произошел в рамках городской акции, в ходе которой жители присылали фотографии своих родственников — участников Великой Отечественной войны. Одной из опубликованных на мультимедийном панно у здания администрации Железногорска оказалась черно-белая фотография, как выяснилось позже, актера фильмов для взрослых. По словам Польского, изображение было преднамеренно стилизовано под старинное, что затруднило распознавание.