МВД проверяет подростка, отправившего фото порноактера в проект «Лица Победы»
В Курской области сотрудники правоохранительных органов начали проверку после того, как в патриотическом проекте в Железногорске оказалось фото американского порноактера, выданное за снимок ветерана. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя проекта «Лица Победы» Антона Польского.
Инцидент произошел в рамках городской акции, в ходе которой жители присылали фотографии своих родственников — участников Великой Отечественной войны. Одной из опубликованных на мультимедийном панно у здания администрации Железногорска оказалась черно-белая фотография, как выяснилось позже, актера фильмов для взрослых. По словам Польского, изображение было преднамеренно стилизовано под старинное, что затруднило распознавание.
Как уточнил он, снимок отправил подросток. Администрация города подала заявление в полицию в первые числа мая, и теперь с молодым человеком работают представители силовых структур. Польский добавил, что лично не распознал изображение, поскольку «не смотрит подобные фильмы» и не знаком с американскими актерами данного жанра.
Проект, по его словам, носил личный характер: на панно были размещены в том числе фотографии его собственных дедов. Панно было заказано городскими властями и установлено на центральной площади, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru