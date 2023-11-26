Пушилин рассказал о последствиях атаки ВСУ на ДНР
Часть территории Донецкой Народной Республики (ДНР) обесточена, это - результат атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ), расссказал глава республики Денис Пушилин в Telegram-канале.
«Фиксируются повреждения, вследствие чего часть территории Донецкой Народной Республики была обесточена», — написал он.
По данным Пушила, электроснабжение нарушено в части городов и районов ДНР, в результате ряд котельных также оказались обесточены и не подают тепло жителям, отмечает RT.
Ранее российская артиллерия уничтожила пункт управления беспилотниками и склад с боеприпасами ВСУ на Донецком направлении. Об этом заявил начальник пресс-центра группировки войск «Юг» Вадим Астафьев.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru