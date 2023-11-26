Пушилин рассказал о последствиях атаки ВСУ на ДНР

Часть территории Донецкой Народной Республики (ДНР) обесточена, это - результат атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ), расссказал глава республики Денис Пушилин в Telegram-канале.

Пушилин распорядился создать штаб обороны ДНР

«Фиксируются повреждения, вследствие чего часть территории Донецкой Народной Республики была обесточена», — написал он.

По данным Пушила, электроснабжение нарушено в части городов и районов ДНР, в результате ряд котельных также оказались обесточены и не подают тепло жителям, отмечает RT.

Ранее российская артиллерия уничтожила пункт управления беспилотниками и склад с боеприпасами ВСУ на Донецком направлении. Об этом заявил начальник пресс-центра группировки войск «Юг» Вадим Астафьев.

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
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