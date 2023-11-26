Пушилин рассказал о последствиях атаки ВСУ на ДНР

«Фиксируются повреждения, вследствие чего часть территории Донецкой Народной Республики была обесточена», — написал он.



По данным Пушила, электроснабжение нарушено в части городов и районов ДНР, в результате ряд котельных также оказались обесточены и не подают тепло жителям, отмечает RT.

Ранее российская артиллерия уничтожила пункт управления беспилотниками и склад с боеприпасами ВСУ на Донецком направлении. Об этом заявил начальник пресс-центра группировки войск «Юг» Вадим Астафьев.



