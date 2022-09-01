Запорожские власти сообщили о взятии в плен трех украинских диверсантов

По его словам, пленные были из украинского десанта. Рогов отметил, что 12 человек из десанта Украины еще ведут боевые действия.

Ранее в Минобороны РФ сообщили о высадке двух групп украинских диверсантов на побережье Каховского водохранилища неподалеку от Запорожской АЭС, напоминает RT.

