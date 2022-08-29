На Запорожье заявили о нескольких взрывах в Мелитополе
Член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил о нескольких взрывах в Мелитополе, сообщает ТАСС.
«Подтверждаю, что было четыре или пять взрывов в северной части города», - рассказал он.
По его словам, «на данный момент непонятно, что это было», причины выясняются.
Ранее Рогов в своём Telegram-канале заявил, что в результате обстрела украинских войск было пробито перекрытие помещения спецкорпуса Запорожской АЭС (ЗАЭС), где хранится топливо для реактора.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
19,4 млн+39 658 / сут.
Умерли
384 тыс.+77 / сут.
Выздоровели
18,5 млн+24 890 / сут.
- Минпромторг: РФ производит достаточно жести
- Площадь пожаров в Коми увеличилась за выходные на 1,5 тыс. га
- В Москве задержали 107 участников автопробега «Богатых и успешных»
- Reuters: Nokia окончательно покинет Россию
- На Запорожье заявили о нескольких взрывах в Мелитополе
- Норвегия выделит Украине 205 млн евро на закупку газа
- СМИ: два человека погибли в столкновениях в «зелёной зоне» Багдада
- NASA отложило запуск беспилотной лунной миссии «Артемида-1»
- Мишустин назвал число россиян, которые могут потерять работу в ближайшем квартале
- СМИ: в Москве задержали политика Леонида Гозмана
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru