На Запорожье заявили о нескольких взрывах в Мелитополе

«Подтверждаю, что было четыре или пять взрывов в северной части города», - рассказал он.

По его словам, «на данный момент непонятно, что это было», причины выясняются.

Ранее Рогов в своём Telegram-канале заявил, что в результате обстрела украинских войск было пробито перекрытие помещения спецкорпуса Запорожской АЭС (ЗАЭС), где хранится топливо для реактора.

