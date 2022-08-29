На Запорожье заявили о нескольких взрывах в Мелитополе

Член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил о нескольких взрывах в Мелитополе, сообщает ТАСС.

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«Подтверждаю, что было четыре или пять взрывов в северной части города», - рассказал он.

По его словам, «на данный момент непонятно, что это было», причины выясняются.

Ранее Рогов в своём Telegram-канале заявил, что в результате обстрела украинских войск было пробито перекрытие помещения спецкорпуса Запорожской АЭС (ЗАЭС), где хранится топливо для реактора.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияУкраинаВзрывОбстрел
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