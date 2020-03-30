Украинка встала на колени, прося прощения за заражение людей коронавирусом

«Я слышу, что вы хотите сжечь мой дом, физически расправиться с моими детьми, моими внуками. Я сегодня приехала, я вылечилась, вылечились мои дети, не убивайте их. Хотите, меня убивайте, режьте, рубите, если от этого что-то изменится», – цитирует обращение сельчанки «Газета.ру».

Женщина в ролике при этом стоит на коленях. Она также пообещала больше не ездить в Италию.

По официальным данным, на Украине зафиксировано 475 случаев заражения коронавирусом, умерли 10 человек, шестеро излечились.

Накануне специальный поезд из России привез украинцев в Киев. Это те украинцу, которые в период пандемии коронавируса пожелали вернуться на родину. Поезд курсировал в обоих направлениях. Под номером 906 утром в субботу этим составом на Киевский вокзал в Москву с Украины вернулись россияне.



