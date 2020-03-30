Украинка встала на колени, прося прощения за заражение людей коронавирусом
Жительница украинского села Коленковцы в Черновицкой области попросила прощения перед своими односельчанами за распространение среди них коронавируса. Видеоролик был размещен в YouTube, сообщает портал «Обозреватель».
Сообщается, что гражданка, вернувшись после отдыха в Италии, не стала сидеть на карантине дома, в результате заразив много людей. Женщина активно участвовала в общественных мероприятиях и митингах. Теперь коронавирусная инфекция обнаружена у ее детей и внуков, а также у главы села и 14 ее односельчан. Все они попали в больницу, сообщает РЕН ТВ.
«Я слышу, что вы хотите сжечь мой дом, физически расправиться с моими детьми, моими внуками. Я сегодня приехала, я вылечилась, вылечились мои дети, не убивайте их. Хотите, меня убивайте, режьте, рубите, если от этого что-то изменится», – цитирует обращение сельчанки «Газета.ру».
Женщина в ролике при этом стоит на коленях. Она также пообещала больше не ездить в Италию.
По официальным данным, на Украине зафиксировано 475 случаев заражения коронавирусом, умерли 10 человек, шестеро излечились.
Накануне специальный поезд из России привез украинцев в Киев. Это те украинцу, которые в период пандемии коронавируса пожелали вернуться на родину. Поезд курсировал в обоих направлениях. Под номером 906 утром в субботу этим составом на Киевский вокзал в Москву с Украины вернулись россияне.
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