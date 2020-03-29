Спецпоезд из России привез украинцев в Киев
Украинцы, которые пожелали в период пандемии коронавируса выехать из России на родину, добрались на специально сформированном поезде в Киев, сообщает издание «Страна».
«В Киев сегодня утром прибыл спецпоезд "Москва-Киев", который вывез из российской столицы пожелавших уехать граждан Украины. Состав прибыл на первую платформу столичного ж/д-вокзала, которую накануне перекрыли. Рядом с платформой дежурила полиция и скорая. Состав прибыл с опозданием на полчаса», - пишет издание.
Отмечается, что в вагоны сразу после прибытия вошли врачи и пограничники.
Поезд курсировал в обоих направлениях. Под номером 906 утром в субботу этим составом на Киевский вокзал в Москву с Украины вернулись россияне. Обратно отправились украинцы на том же поезде, который следовал в Киев под номером 905. Билеты можно было приобрести на сайте Украинских железных дорог, уточняют РИА Новости.
Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. Согласно последним официальным данным ВОЗ, более 570 тысяч случаев заражения зафиксировано в мире, уже свыше 26 тысяч человек погибли.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News