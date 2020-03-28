Украинцы образовали заторы на границе с Польшей перед ее закрытием

Отмечается, что, несмотря на ажиотаж в приграничной зоне, таможенники не придерживаются необходимых мер по снижению рисков заболеваемости.

По данным украинского издания, приблизительно 10 тысяч граждан пересекли границу за прошедшие сутки.

Ранее экономист Александр Дудчак в эфире НСН заявил, что ситуация с коронавирусом спровоцирует возвращение тысяч украинцев на родину и подхлестнёт безработицу, но властям будет, чем оправдаться. Массовое возвращение соотечественников на Украину эксперт назвал дополнительным ударом по экономике страны.

«Если треть населения работает за рубежом, то остальные две трети могут жить, скажем так, не голодая. Так что с возвращением граждан из-за рубежа и остановкой предприятий из-за страха перед вирусом наносится тройной удар», - считает он.



