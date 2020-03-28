Украинцы образовали заторы на границе с Польшей перед ее закрытием
Тысячи украинцев образовали огромные очереди на западной границе Польшей с Украиной. Причиной стали новости о закрытии польских кордонов для противостояния распространению коронавирусу, сообщает «Страна.ua».
Многочисленные скопления украинцев образовались в нейтральной зоне. Люди ждут автобусов, чтобы вернуться на Украину, уточняет Газета.ru.
«На границе творится сплошной ад и дурдом — тысячи человек с баулами, все толкаются, матерятся. Какая там дистанция, какие маски», — заявил очевидец.
Отмечается, что, несмотря на ажиотаж в приграничной зоне, таможенники не придерживаются необходимых мер по снижению рисков заболеваемости.
По данным украинского издания, приблизительно 10 тысяч граждан пересекли границу за прошедшие сутки.
Ранее экономист Александр Дудчак в эфире НСН заявил, что ситуация с коронавирусом спровоцирует возвращение тысяч украинцев на родину и подхлестнёт безработицу, но властям будет, чем оправдаться. Массовое возвращение соотечественников на Украину эксперт назвал дополнительным ударом по экономике страны.
«Если треть населения работает за рубежом, то остальные две трети могут жить, скажем так, не голодая. Так что с возвращением граждан из-за рубежа и остановкой предприятий из-за страха перед вирусом наносится тройной удар», - считает он.
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