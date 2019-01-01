Отмена телемоста. Украине не нужен диалог с Москвой
Эксперты НСН сошлись во мнении, что отмена телемоста между Россией и Украиной - свидетельство, что Киев не хочет мира.
После отмены телемоста между Москвой и Киевом российский телеведущий Андрей Малахов в Instagram-аккаунте обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому «как к гаранту Конституции» с просьбой защитить коллег.
«Я и представить себе не мог, что идея исторического гуманитарного телемоста между Киевом и Москвой закончится угрозами в адрес моих коллег Василия и Елены, а также членов их семей», — заявил Малахов.
Телемост должен был состояться в эфире телеканалов «Россия 1» и NewsOne 12 июля. Но он был сорван, когда украинские журналисты сообщили о массированной атаке со стороны некоторых политических партий и отменили трансляцию.
Напомним, что против моста, который был призван рассказать братским народам, как они жили в течение этих пяти лет, что продолжается конфликт, выступал Владимир Зеленский. По его мнению, политики смогут использовать эту ситуацию для пиара и попадания в Верховную Раду.
Генеральная прокуратура Украины завела дело о государственной измене в связи с планами провести телемост с российским телеканалом. Об этом сообщил глава надзорного ведомства Юрий Луценко.
В интервью НСН политолог Алексей Мухин заявил, что инцидент с мостом стал свидетельством тому, что инициативы по сближению двух стран просто невозможны.
«Только прямой диалог между гражданским обществом Украины и России может сподвигнуть политиков Киева выйти из затяжного и губительного для экономики Украины кризиса и наконец-то прекратить гражданскую войну. Но, судя по засилью так называемых радикальных националистов в украинском обществе, сейчас это невозможно», - констатировал Мухин.
Экс-депутат Верховной рады Украины Владимир Олейник уверил НСН, что, проведи этот мост две страны, отношения несомненно бы потеплели.
«Будут найдены общие точки соприкосновения по многим вопросам. Где-то будут разногласия, которые надо будет все равно откладывать для решения государственными структурами. Но будет заложена первая тропинка. После этого эфира пойдет второй, третий, пятый и десятый. Вот чего они боятся. Они боятся прямого диалога, чтобы люди не услышали правду. Поэтому лучше говорить о России, что это враг, чем послушать врага. Но если вы хотите узнать правду, то, наверное, надо с чем-то сравнить ее. Выслушайте российских журналистов, граждан России. Там будет много открытий, друзья, родственники, и увидите что все это неправда. Это снятие железного занавеса определенным образом», — резюмировал экс-депутат Рады.
А вот секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Данилюк заявил, что намерение провести телемост между украинским и российским телеканалами является провокацией. По его словам, сравнение данной ситуации с телемостом США — СССР в 1986 году невозможно и является «дешёвой манипуляцией».
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