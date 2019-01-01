Отмена телемоста. Украине не нужен диалог с Москвой

После отмены телемоста между Москвой и Киевом российский телеведущий Андрей Малахов в Instagram-аккаунте обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому «как к гаранту Конституции» с просьбой защитить коллег.

«Я и представить себе не мог, что идея исторического гуманитарного телемоста между Киевом и Москвой закончится угрозами в адрес моих коллег Василия и Елены, а также членов их семей», — заявил Малахов.

Телемост должен был состояться в эфире телеканалов «Россия 1» и NewsOne 12 июля. Но он был сорван, когда украинские журналисты сообщили о массированной атаке со стороны некоторых политических партий и отменили трансляцию.

Напомним, что против моста, который был призван рассказать братским народам, как они жили в течение этих пяти лет, что продолжается конфликт, выступал Владимир Зеленский. По его мнению, политики смогут использовать эту ситуацию для пиара и попадания в Верховную Раду.

Генеральная прокуратура Украины завела дело о государственной измене в связи с планами провести телемост с российским телеканалом. Об этом сообщил глава надзорного ведомства Юрий Луценко.

В интервью НСН политолог Алексей Мухин заявил, что инцидент с мостом стал свидетельством тому, что инициативы по сближению двух стран просто невозможны.

«Только прямой диалог между гражданским обществом Украины и России может сподвигнуть политиков Киева выйти из затяжного и губительного для экономики Украины кризиса и наконец-то прекратить гражданскую войну. Но, судя по засилью так называемых радикальных националистов в украинском обществе, сейчас это невозможно», - констатировал Мухин.