Телемост раздора. Хочет ли Киев «поговорить» с Москвой

Мрачный анекдот вышел стараниями украинских властей из совместной инициативы российского и украинского телеканалов провести телемост с участием простых граждан двух стран. Проведение телемоста между студиями каналов «Россия-1» и украинского NewsOne планировалось на 12 июля. Как предполагалось, программа под названием «Надо поговорить» должна была стать диалогом между простыми украинцами и россиянами. Идея ожидаемо вызвала возмущение в Верховной Раде, Союзе журналистов Украины, а также в партии бывшего президента страны Петра Порошенко. А действующему президенту Украины предложили созвать в связи с этим экстренное заседание Совета национальной безопасности и обороны. Сам Владимир Зеленский назвал телемост дешевым, но опасным предвыборным пиар-ходом, направленным на разделение Украины на два лагеря. Спустя несколько часов соорганизатор телемоста с украинской стороны, телеканал NewsOne отказался от участия в проекте, как сказано на его сайте, из-за угроз физической расправы в отношении журналистов и их близких.

Но этим дело не закончилось. Вскоре стало известно о возбуждении уголовного производства по статье о покушении на госизмену в связи с планами проведения телемоста между Москвой и Киевом. Сообщивший об этом генеральный прокурор Украины Юрий Луценко отметил, что на допросы вызваны все, кто только мог быть причастным к проекту – от владельца телеканала до ведущего, принявшего участие в записи анонса. Готовится представление в суд об аресте активов телеканала, - добавил он.