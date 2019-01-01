Телемост раздора. Хочет ли Киев «поговорить» с Москвой
Генпрокуратура Украины видит измену в подготовке телемоста Москва-Киев, Зеленский обращается к Путину с призывом поговорить
Мрачный анекдот вышел стараниями украинских властей из совместной инициативы российского и украинского телеканалов провести телемост с участием простых граждан двух стран. Проведение телемоста между студиями каналов «Россия-1» и украинского NewsOne планировалось на 12 июля. Как предполагалось, программа под названием «Надо поговорить» должна была стать диалогом между простыми украинцами и россиянами. Идея ожидаемо вызвала возмущение в Верховной Раде, Союзе журналистов Украины, а также в партии бывшего президента страны Петра Порошенко. А действующему президенту Украины предложили созвать в связи с этим экстренное заседание Совета национальной безопасности и обороны. Сам Владимир Зеленский назвал телемост дешевым, но опасным предвыборным пиар-ходом, направленным на разделение Украины на два лагеря. Спустя несколько часов соорганизатор телемоста с украинской стороны, телеканал NewsOne отказался от участия в проекте, как сказано на его сайте, из-за угроз физической расправы в отношении журналистов и их близких.
Но этим дело не закончилось. Вскоре стало известно о возбуждении уголовного производства по статье о покушении на госизмену в связи с планами проведения телемоста между Москвой и Киевом. Сообщивший об этом генеральный прокурор Украины Юрий Луценко отметил, что на допросы вызваны все, кто только мог быть причастным к проекту – от владельца телеканала до ведущего, принявшего участие в записи анонса. Готовится представление в суд об аресте активов телеканала, - добавил он.
На фоне такого беспокойства из-за телемоста, как если бы это была угроза применения ядерного оружия, президент Украины выступил с обращением в адрес главы российского государства – и тоже с призывом поговорить. Владимир Зеленский предложил Владимиру Путину провести переговоры. Местом их проведения он видит столицу Белоруссии Минск, а соучастниками - лидеров США, Великобритании, Германии и Франции. В своем видеообращении Зеленский заверяет, что Киев не отказывается от каких бы то ни было дипломатических форматов разрешения конфликта на юго-востоке страны.
В Кремле к идее отнеслись вполне благосклонно, отметив вместе с тем, что есть ряд нюансов, подлежащих изучению. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова,
«Во-первых, нужно понять, есть ли перспективы у такой встречи, во-вторых, нужно понять, что это за новый формат предлагается».
Самому пану Зеленскому было бы неплохо прежде всего согласовать юридические определения с генпрокурором своей страны. А то получится, как с телемостом, в подготовке которого генпрокурор Луценко усмотрел признаки госизмены. На что же тогда может потянуть обращение с призывом о переговорах к руководителю «страны-агрессора», как принято называть Россию в Киеве? Так и булавы недолго лишиться.
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