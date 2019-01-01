Экс-депутат Рады рассказал, кто сорвал телемост между Россией и Украиной

Украинский телеканал NewsOne отменил телемост с Россией из-за угроз. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте канала. Отмечается, что попытка телеканала организовать «первый неполитический телемост между людьми из Украины и России» под названием «Надо поговорить» спровоцировала заявления об акциях протеста возле здания телеканала, а также «прямые угрозы физической расправы в отношении журналистов и их близких». По мнению телеканала, такие действия «возвращают Украину во времена прямого запугивания и давления на журналистские свободы».

Кто выступал против проведения телемарафона «Надо поговорить» между Россией и Украиной НСН рассказал бывший депутат Верховной рады Украины Владимир Олейник.

«Здесь повылазили все черти, такие, как Билецкий, (депутат Верховной Рады и лидер «Национального корпуса» Андрей Билецкий поставил президенту Зеленскому ультиматум по недопущению проведения телемоста между Россией и Украиной – прим. НСН), которые понимают, что восстановление таких отношений — это самый краткий путь к прекращению конфронтации, это прекращение войны на Донбассе и восстановление нормальных отношений с Россией. Они понимают, что это путь к тому, что рано или поздно наступит ответственность, прежде всего, для этих людей за то, что они совершили с Украиной», — рассказал экс-депутат Рады.

Беседуя с НСН еще до отмены телемарафона, бывший нардеп выразил уверенность, что он был бы удачным и подобен падению железного занавеса.