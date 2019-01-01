Экс-депутат Рады рассказал, кто сорвал телемост между Россией и Украиной
Владимир Олейник рассказал НСН, кому выгодно, чтобы отношения между странами никогда не наладились.
Украинский телеканал NewsOne отменил телемост с Россией из-за угроз. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте канала. Отмечается, что попытка телеканала организовать «первый неполитический телемост между людьми из Украины и России» под названием «Надо поговорить» спровоцировала заявления об акциях протеста возле здания телеканала, а также «прямые угрозы физической расправы в отношении журналистов и их близких». По мнению телеканала, такие действия «возвращают Украину во времена прямого запугивания и давления на журналистские свободы».
Кто выступал против проведения телемарафона «Надо поговорить» между Россией и Украиной НСН рассказал бывший депутат Верховной рады Украины Владимир Олейник.
«Здесь повылазили все черти, такие, как Билецкий, (депутат Верховной Рады и лидер «Национального корпуса» Андрей Билецкий поставил президенту Зеленскому ультиматум по недопущению проведения телемоста между Россией и Украиной – прим. НСН), которые понимают, что восстановление таких отношений — это самый краткий путь к прекращению конфронтации, это прекращение войны на Донбассе и восстановление нормальных отношений с Россией. Они понимают, что это путь к тому, что рано или поздно наступит ответственность, прежде всего, для этих людей за то, что они совершили с Украиной», — рассказал экс-депутат Рады.
Беседуя с НСН еще до отмены телемарафона, бывший нардеп выразил уверенность, что он был бы удачным и подобен падению железного занавеса.
«Будут найдены общие точки соприкосновения по многим вопросам. Где-то будут разногласия, которые надо будет все равно откладывать для решения государственными структурами. Но будет заложена первая тропинка. После этого эфира пойдет второй, третий, пятый и десятый. Вот чего они боятся. Они боятся прямого диалога, чтобы люди не услышали правду. Поэтому лучше говорить о России, что это враг, чем послушать врага. Но если вы хотите узнать правду, то, наверное, надо с чем-то сравнить ее. Выслушайте российских журналистов, граждан России. Там будет много открытий, друзья, родственники, и увидите что все это неправда. Это снятие железного занавеса определенным образом», — резюмировал экс-депутат Рады.
Напомним, что студии телеканалов «Россия-1» и NewsOne планировали провести двухчасовой телемост, в рамках которого граждане России и Украины могли бы пообщаться. Его проведение было запланировано на 12 июля на 18:00 по московскому времени.
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