Это связано с незащищенностью энергосистем страны. В настоящее время около 80 процентов энергетической инфраструктуры повреждено или разрушено. Без должной защиты и при температуре ниже нуля, Украине грозят смертельные морозы, говорится в статье.

Британские инженеры совместно с коллегами из США, Германии и Японии еще в феврале 2024 года посоветовали Украине построить бункеры для защиты энергосистемы от российских ударов. Причина, по которой украинские власти этого не сделали, может заключаться в коррупции.

Ранее стало известно, что Россия и Украина при посредничестве начали «предварительные переговоры» о прекращении ударов по энергетической инфраструктуре, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

