СМИ: Украине грозят смертельные морозы
Украине грозят смертельные морозы, сообщает Times.
Это связано с незащищенностью энергосистем страны. В настоящее время около 80 процентов энергетической инфраструктуры повреждено или разрушено. Без должной защиты и при температуре ниже нуля, Украине грозят смертельные морозы, говорится в статье.
Британские инженеры совместно с коллегами из США, Германии и Японии еще в феврале 2024 года посоветовали Украине построить бункеры для защиты энергосистемы от российских ударов. Причина, по которой украинские власти этого не сделали, может заключаться в коррупции.
Ранее стало известно, что Россия и Украина при посредничестве начали «предварительные переговоры» о прекращении ударов по энергетической инфраструктуре, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru