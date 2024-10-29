Украина договорилась с ЕС об увеличении импорта электроэнергии зимой

Также министр подчеркнул, что Украина будет дополнительно иметь возможность получить 250 МВт мощности перетоков из ЕС в режиме аварийной помощи. До этого аварийные отключения электроэнергии ввели в Полтавской области на Украине.

Ранее сообщалось, что предстоящая зима может стать одной из самых трудных для Украины, которая продолжает восстанавливать свою энергосистему после массивных атак. Эксперты высказывают различные мнения о том, каковы будут перебои с электричеством: в оптимистичном сценарии украинцы столкнутся с отключениями на четыре часа в день, в более сложном — на 20 и более часов в разгар холодов, передает «Радиоточка НСН».

