Украина договорилась с ЕС об увеличении импорта электроэнергии зимой
Украина договорилась с Евросоюзом об увеличении импорта электроэнергии зимой, в период максимального дефицита, заявил министр энергетики страны Герман Галущенко.
По его словам, с 1 декабря максимальная мощность для импорта электрической энергии из стран ЕС будет увеличена с текущих 1,7 до 2,1 ГВт. Галущенко отметил, что это повысит устойчивость украинской энергосистемы.
Также министр подчеркнул, что Украина будет дополнительно иметь возможность получить 250 МВт мощности перетоков из ЕС в режиме аварийной помощи. До этого аварийные отключения электроэнергии ввели в Полтавской области на Украине.
Ранее сообщалось, что предстоящая зима может стать одной из самых трудных для Украины, которая продолжает восстанавливать свою энергосистему после массивных атак. Эксперты высказывают различные мнения о том, каковы будут перебои с электричеством: в оптимистичном сценарии украинцы столкнутся с отключениями на четыре часа в день, в более сложном — на 20 и более часов в разгар холодов, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru