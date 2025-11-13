Захарова рассказала, что Киев сорвал последние договоренности по обмену пленными

Украина сорвала последние договоренности относительно обмена пленными с Россией. Об этом написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.

Ранее СМИ опубликовали ряд заявлений замглавы украинского МИД Сергея Кислицы, в том числе о том, что на переговорах в Стамбуле было невозможно вести «креативные дискуссии».

«Подтверждаю. "Творческих дискуссий" с ними никто вести не собирался. Были сделаны конкретные предложения, в частности по обменам пленными», - написала Захарова.

Как отметила дипломат, Киев не выполнил последние обещания по обменам, из 1200 планируемых поменяли меньше 30%.

В октябре стало известно, что Россия и Украина обменялись телами погибших военных по формуле «1000 на 31», пишет Ura.ru.

