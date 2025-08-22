СМИ назвали число находящихся в России украинских военнопленных

Собеседник телеканала отметил, что некоторые из украинских военнопленных содержатся с весны 2022 года.

Также источник указал, что на Украине в статусе военнопленногонаходятся порядка тысячи россиян.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что из плена были возвращены 84 российских военнослужащих, Киеву было передано такое же количество украинских военных, сообщает «Свободная пресса».