СМИ назвали число находящихся в России украинских военнопленных

Около шести тысяч украинских военнопленных находятся в настоящее время в российских учреждениях ФСИН. Об этом со ссылкой на источник в силовых ведомствах сообщает RT.

Собеседник телеканала отметил, что некоторые из украинских военнопленных содержатся с весны 2022 года.

Также источник указал, что на Украине в статусе военнопленногонаходятся порядка тысячи россиян.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что из плена были возвращены 84 российских военнослужащих, Киеву было передано такое же количество украинских военных, сообщает «Свободная пресса».

