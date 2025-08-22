СМИ назвали число находящихся в России украинских военнопленных
22 августа 202516:55
Около шести тысяч украинских военнопленных находятся в настоящее время в российских учреждениях ФСИН. Об этом со ссылкой на источник в силовых ведомствах сообщает RT.
Собеседник телеканала отметил, что некоторые из украинских военнопленных содержатся с весны 2022 года.
Также источник указал, что на Украине в статусе военнопленногонаходятся порядка тысячи россиян.
Ранее в Минобороны РФ заявили, что из плена были возвращены 84 российских военнослужащих, Киеву было передано такое же количество украинских военных, сообщает «Свободная пресса».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Политолога Сергея Маркова признали иноагентом
- Депутат Гусев рассказал, как искоренить нелегальных таксистов
- СМИ назвали число находящихся в России украинских военнопленных
- Россиян призвали не переживать из-за пропажи приложений для Smart TV
- Toyota не намерена возобновлять продажи автомобилей в России
- Минцифры заявило о массированной кибератаке на «Госуслуги» из-за рубежа
- В Израиле назвали условия для остановки войны в Секторе Газа
- Рютте заявил, что США и Венгрия исключают членство Украины в НАТО
- Не приедет, но удивит: Вуди Аллен выступит на Московской международной неделе кино
- Масштабный триколор появился у Музея Победы в Москве
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru